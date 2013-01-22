В Новом Орлеане неизвестные открыли стрельбу по подросткам, пятеро ранены

Неизвестные в американском городе Новый Орлеан открыли стрельбу на одном из перекрестков города, пять человек ранены.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, группа из шести молодых людей в возрасте 17-18 лет находилась около магазина, когда по ним был открыт огонь из проезжавшего мимо автомобиля.

Полиция выясняет обстоятельства и мотивы преступления.

Напомним, это не первый за последние несколько месяцев случай стрельбы в США. Большой общественный резонанс вызвала трагедия, которая произошла в декабре прошлого года в штате Коннектикут, когда 20-летний Адам Ланза застрелил в школе 20 детей и шестерых взрослых. После этой трагедии в стране развернулась дискуссия о необходимости ужесточения правил продажи оружия.

Фото EPA/UPG

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