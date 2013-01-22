В Португалии при крушении поездов пострадали 11 человек

В Португалии произошло очередное крушение поездов - в центральной части страны пассажирский состав врезался в хвост пригородного поезда в районе города Коимбра, пострадали 11 человек.

Об этом со ссылкой на спасательные службы сообщает РИА Новости.

По их данным, поезд Лиссабон—Порту врезался в задний вагон пригородного поезда в районе станции Алфарелуш. О причинах аварии не сообщается. Все пострадавшие были доставлены в больницу Коимбры, их жизни ничто не угрожает.

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Инцидент привел к временному прекращению железнодорожного сообщения между столицей Португалии и городом Порту на севере страны.

Ранее "Главред" сообщал, что мае 2012-го года схожий случай произошел неподалеку от Лиссабона — поезд врезался в стоявший на станции состав, пострадали более 20 человек.

фото: EPA / UPG

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