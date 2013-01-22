В Португалии при крушении поездов пострадали 11 человек

Об этом со ссылкой на спасательные службы сообщает РИА Новости.
По их данным, поезд Лиссабон—Порту врезался в задний вагон пригородного поезда в районе станции Алфарелуш. О причинах аварии не сообщается. Все пострадавшие были доставлены в больницу Коимбры, их жизни ничто не угрожает.
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Инцидент привел к временному прекращению железнодорожного сообщения между столицей Португалии и городом Порту на севере страны.
Ранее "Главред" сообщал, что мае 2012-го года схожий случай произошел неподалеку от Лиссабона — поезд врезался в стоявший на станции состав, пострадали более 20 человек.
фото: EPA / UPG
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