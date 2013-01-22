Принц Гарри: в Афганистане я убивал, чтобы спасти жизнь

Принц Гарри окончил свою военную службу в Афганистане.

Он прибыл на военную базу на Кипре, чтобы отдохнуть перед вылетом на родину. Гарри рассказал, что впервые убил человека в азиатской стране, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны Великобритании.

В последний месяц на боевом посту "капитан Уэльс", как прозвали его сослуживцы, успел отличиться.

Он ликвидировал одного из полевых командиров движения "Талибан", выпустив по нему ракету класса "воздух-земля" Hellfire с ударного вертолета "Апач".

В одном из интервью принц рассказал, что в Афганистане ему часто приходилось убивать, однако никаких подробностей не сообщил.

"Иногда приходится забрать жизнь, чтобы спасти жизнь. Если есть люди, которые пытаются делать плохие вещи, то наши ребята выбьют их из игры", - сказал бывший военный.

Принц Гарри провел в Афганистане двадцать недель. Он нес службу на расположенной в провинции Гильменд базе "Кэмп бастион".

Вскоре после прибытия принца Гарри база подверглась нападению талибов, однако член британской королевской семьи тогда не пострадал. Гарри отметил, что в настоящий момент не знает, когда он подаст в отставку с военной службы.

В Афганистане Гарри не получил никаких специальных условий содержания: ел и спал как и все его коллеги по службе.

Он также признает, что его работа менялась с периодами большой скуки во время ожидания вызова, и в это время он просматривал DVD-диски и играл в компьютерные игры.

Как сообщалось ранее, принц Гарри, вероятно, ликвидировал одного из полевых командиров движения "Талибан" в Афганистане.

Фото EPA/UPG

Новости по теме:

В Афганистане принца Гарри назвали "пьяным шакалом"

Принц Гарри уничтожил командира "Талибана"