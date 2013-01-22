Инаугурация Обамы удивила гостей бедным фуршетом

Президент США Барак Обама провел торжественный прием для 30 тысяч "близких друзей" в честь своего вступления в должность.
Об этом сообщает CNN.
На фуршете из-за множества приглашенных было мало места, а люди жаловались на бедные порции угощения, состоящего из пончиков с солью и арахисом.
"Это что, еда? Я не слишком впечатлен", - заявил активист Бен Шелли, который организовывал встречи Обамы с избирателями.
Сам же Обама удивил рядовых американцев жевательной резинкой на протяжении всей церемонии.
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Как сообщал "Главред", 21 января, президент США Барак Обама на торжественной церемонии в Вашингтоне принял присягу.
В своей речи Обама перечислил основные принципы своего президентства, в том числе подчеркнул необходимость укрепления отношений с союзниками по всему миру.
фото, видео: EPA/UPG, CNN
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