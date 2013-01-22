Литва заморозила счета российских чиновников из "списка Магнитского"

Литва заморозила банковские счета российских чиновников, которых подозревают в причастности к гибели арестованного юриста британского фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в изоляторе "Матросская Тишина" в 2009 году.

Речь идет о небольшой сумме, не более 100 тысяч долларов, сообщил РИА Новости прокурор Каунасской окружной прокуратуры Пузинас.

Ведомством были заморожены счета всех офшорных компаний, которые делали транзакции через банк Ukio bankas.

"Это было сделано 28 сентября, когда мы получили дело из Генеральной прокуратуры в связи с тем, что центральный офис банка находится в нашем городе. Речь идет о небольшой сумме, не более 100 тысяч долларов", - заявил прокурор.

По его словам, подозреваемых в этом деле нет, литовские граждане к делу не причастны, а все счета были открыты и управлялись из России и Украины - у Ukio bankas там есть филиалы. Впрочем, причастность банка к махинациям пока не исключается.

Всего, по данным литовской прокуратуры, через местные счета офшоров были переведены 13 млн долларов.

"По литовскому законодательству, если доходы были получены преступным путем и это доказано, то установленная сумма потом может быть конфискована у компании", - пояснил прокурор. Что же касается уже замороженных средств, то окончательное решение по ним будет приниматься по завершении расследования.

"Сложно сказать, будут ли переданы средства России. Надо будет смотреть, является ли Россия подписантом соответствующих международных конвенций, - отметил прокурор. - Я помню еще одно дело, которое было связано с денежными средствами из России, тогда было принято решение о передаче этих средств литовскому государству".

В настоящее время расследованием финансовых операций возможно причастных к делу Магнитского лиц заняты четыре страны - собственно, Литва, а также Швейцария, Кипр и Латвия.

Ранее "Главред" сообщал, что юрист Сергей Магнитский обнаружил хищения бюджетных средств, к которым, по его мнению, были причастны высокопоставленные сотрудники МВД, в 2007 году. В 2008 году его арестовали по обвинению в содействии Hermatage Capital в уклонении от уплаты налогов.

В 2009 году Магнитский скончался в СИЗО "Матросская тишина". Его смерть повлекла за собой международный скандал: США подготовили законопроект, вводящий визовые санкции против российских чиновников, причастных, по некоторым данным, к смерти юриста. Россия пригрозила ответными мерами в случае принятия этого закона.

Фото: day.kiev.ua

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