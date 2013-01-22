Грузинский журналист рассказал, кто заказал Деда Хасана

{1-}В смерти вора в законе Деда Хасана, по одной из версий,виновен премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили.

Об этом в прямом эфире ТВі рассказал руководитель грузинского агентства журналистских расследований Репутация Гига Липартелиани.

"Деда Хасана убили тогда, когда Бидзина Иванишвили стал премьер-министром Грузии. В 2010-м году в него тоже стреляли, но не убили.

Тогда это был предупредительный выстрел, а сейчас попали прямо в голову. Это все связано с новым правлением в Грузии", - подчеркнул Липартелиани,

По его словам, сейчас Грузия уже оказалась в руках бандитов. До парламентских выборов, до того, как Бидзина Иванишвили стал премьер-министром, французы передали грузинским спецслужбам материалы о том, как грузинские воры в законе во Франции встречаются с властями и решают судьбу выборов. Эти воры, эти бандиты сделали все возможное для того, чтобы разделить Грузию.

В эфире была высказана еще одна версия убийства вора в законе.

Ведущий ТВі Артем Шевченко озвучил версию из приближенных источников к убитому криминальному авторитету, что это убийство - дело рук российских спецслужб: "Спецслужбы якобы договорились с новым премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили о том, что грузинские власти "амнистируют" воров в законе, которые купили свой статус, а не были коронованы по бандитским законам. Эти ложные воры в законе после смерти Хасана станут лидерами в криминальном мире, однако, теперь уже под присмотром "чекистов".

Напомним, 16 января на Поварской улице в Москве при выходе из ресторана Старый Фаэтон было совершено покушение на 75-летнего Аслана Усояна. Авторитет скончался в больнице после непродолжительной реанимации. Его застрелил профессиональный снайпер, который поразил цель примерно с расстояния 100-120 метров. Киллер стрелял из автомата Вал, который используют только спецслужбы.

После расстрела в Москве вора в законе Деда Хасана, в столице Абхазии – Сухуми – был убит 31-летний Астамур Гулия, более известный в криминальных кругах как вор в законе Астик Сухумский.

Гулия принадлежал к клану, противостоящему Деду Хасану. Он был коронован примерно месяц назад, 10 декабря, в Дубае. Однако клан Аслана Усояна не признал эту коронацию и открыл на всех новоиспеченных "законников" настоящую охоту. Астик Сухумский был объявлен "самозванцем".

фото: segodnya.ua

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