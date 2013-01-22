В Греции произошло крупное ДТП: столкнулись 27 машин

В Греции на автотрассе Салоники-Верия произошло крупное ДТП. В тумане столкнулись 27 машин, погиб один человек, 24 ранены.

Об этом сообщает агентство EPA/UPG.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля потерял контроль и машина опрокинулась.

Из-за густого тумана видимость на дороге была сильно ограничена, ехавшие сзади автомобилисты не успевали среагировать.

По меньшей мере один человек погиб и 24 ранены, сообщает пожарная служба.

Среди раненых оказалась одна беременная женщина, ее доставили в госпиталь в Салониках. Другие пострадавшие госпитализированы в больницы Салоник и Верии.

Как сообщалось, в декабре 2012 три человека погибли и около 20 получили травмы в результате столкновения около ста автомобилей на мосту в южной части Швеции.

Фото EPA/UPG

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