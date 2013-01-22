В Израиле выбирают парламент, а ХАМАС уже опасается роста насилия

{1-}Во вторник, 22 января, в Израиле проходят досрочные парламентские выборы в Кнессет. При этом лидеры ХАМАСА опасаются, что выборы приведут к созданию в Израиле еще более экстремистского правительства, чем нынешний кабинет Беньямина Нетаньяху.

Об этом заявил премьер-министр ХАМАСА Исмаил Ханийя, сообщает "РБК-Украина".

Ханийя считает, что переход Израиля от крайне правого правительства к еще более экстремальному, требует от палестинцев действовать слаженно, в едином ключе. Он также призвал мусульман "объединится в борьбе с израильским экстремизмом".

По мнению аналитиков, выборы в Израиле, вероятно, завершатся победой правительства Нетаньяху, которое проповедует достаточно "воинственную" политику в отношении Ирана, что еще больше усугубит обстановку на Ближнем Востоке. В то же время, как полагают специалисты, израильский политик будет чутко реагировать на давление извне, что несколько снижает риск военной интервенции против Ирана.

Согласно результатам последних социологических опросов, блок сторонников Нетаньяху может получить в новом парламенте 32 места, что на десять мест меньше, чем в настоящее время. В то же время, ближайшим соперникам прогнозируют только 17 мест. Третья в рейтинге, согласно опросу, - правая религиозная партия "Еврейский дом", которая может завоевать 15 депутатских кресел.

Если прогнозы оправдаются, то Нетаньяху в общей сложности сможет рассчитывать на поддержку от 61 до 67 депутатов и сформирует правительство, которое будет проводить более правый курс.

Ранее "Главред" сообщал, что в ноябре 2012 года конфликт между Израилем и ХАМАСОМ разразился с новой силой. Стороны провели серию обоюдных бомбардировок. Боевые действия продолжались 8 дней, затем при посредничестве США было заключено перемирие.

Фото: EPA/UPG

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