Пострадавшая при убийстве Деда Хасана женщина останется инвалидом

30-летняя Мирьят Бикчурина, которая была тяжело ранена при убийстве Аслана Усояна, более известного в уголовных кругах по кличке Дед Хасана, больше никогда не сможет ходить.

Об этом сообщил директор НИИ скорой помощи Анзор Хубутия, сообщают Вести.ru.

По словам врача, молодая женщина была доставлена в НИИ без сознания с большой кровопотерей. У нее было сквозное пулевое ранение.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Опубликовано видео похорон Деда Хасана - лаковый гроб и костер на могиле

Пуля ранила оба легких и полностью разорвала спинной мозг. Женщине было сделано две операции, одна из них буквально на днях.

Как подчеркнул Хубутия, подобный разрыв спинного мозга — очень тяжелое поражение, которое вызывает тяжелые осложнения. "Ноги не будут работать. Если нам удастся ее спасти, она останется инвалидом", — сказал врач.

Ранее "Главред" сообщал, что Дед Хасан был убит снайпером 16 января около 14:30 на выходе из ресторана на Поварской улице в Москве. При этом также пострадала оказавшаяся рядом 30-летняя Мирьят Бикчурина: она получила тяжелое ранение позвоночника и потеряла много крови.

Фото: russianlook.com

Новости по теме:

В Абхазии отомстили за убийство Деда Хасана – расстреляли вора в законе

Грузинский журналист рассказал, кто заказал Деда Хасана

В Москве убит "отец русской мафии" Дед Хасан