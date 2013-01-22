Талибы назвали принца Гарри трусом

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Афганские талибы обвинили британского принца Гарри в трусости - за то, что он сравнил стрельбу по боевикам с компьютерными играми.
В интервью, данном в последний день четырехмесячного пребывания в Афганистане, принц сообщил, что, будучи вторым пилотом боевого вертолета, принимал участие в боевых операциях и отметил, что в успешном поражении целей ему помогают "компьютерные стрелялки", сообщает ВВС.
Британские борцы за мир назвали принца за это высказывание "высокомерным и бесчувственным".
Как ранее писал Главред, 22 января принц Гарри окончил свою военную службу в Афганистане.
В итервью, которое он дал на военной базе на Кипре, где останавливался перед вылетом на родину, Гарри рассказал, что впервые убил человека в азиатской стране: он ликвидировал одного из полевых командиров движения "Талибан", выпустив по нему ракету класса "воздух-земля" Hellfire с ударного вертолета "Апач".
"Иногда приходится забрать жизнь, чтобы спасти жизнь. Если есть люди, которые пытаются делать плохие вещи, то наши ребята выбьют их из игры", – сказал принц.
фото: EPA / UPG
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