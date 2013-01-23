Россия эвакуировала из Сирии 77 человек

МЧС России сегодня, 23 января, эвакуировало из Сирии 77 человек. Большинство из них — женщины, вышедшие замуж за иностранцев, и их дети.

Оба самолета МЧС, отправленных ранее в Сирию для эвакуации граждан России, желающих покинуть страну, приземлились утром 23 января в московском аэропорту "Домодедово", сообщается на сайте ведомства.

Самолеты Як-42 и ИЛ-76 доставили в Россию в общей сложности 77 человек из Дамаска, Алеппо, Хамы и Хомса, обратившихся в посольство РФ за помощью.

Ранее дипломаты сообщили, что в Сирии проживают еще около 25 тысяч россиянок, вышедших замуж за местных жителей.

В МЧС сообщили, что для приехавших в аэропорту были подготовлены теплые вещи и организована транспортировка до железнодорожных вокзалов.

Конфликт между сторонниками и противниками президента Башара Асада, переросший в полномасштабную гражданскую войну, продолжается в Сирии с весны 2011 года. За это время, по данным ООН, в стране погибли более 60 тысяч человек.

Напомним, ранее президент Сирии Башар Асад запросил мира у "хозяев террористов". По его словам, Сирия ведет полномасштабную войну против иностранных террористов, которым помогают "некоторые сирийцы", поэтому диалог с ними невозможен.

Он объявил, что "террористы" действуют по указке из-за границы, поэтому обсуждать вопросы урегулирования надо с "хозяевами террористов", то есть с Западом и арабскими странами Персидского залива, а не с их "рабами".

Фото EPA/UPG

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