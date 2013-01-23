Власти Японии хотят, чтобы старики быстрее умирали

{1-}Вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо обнародовал нестандартное решение социально-экономических проблем своей страны, пишет газета "Известия".

"Надо позволить людям старшего возраста быстрее умереть. Таким образом они смогут снизить нагрузку на систему социальной помощи в Японии", - заявил министр финансов.

По словам 72-летнего вице-премьера, "небеса запрещают продолжать жить, когда вы хотите умереть. Я бы чувствовал себя крайне неуютно, зная, что поддержание во мне угасающей жизни оплачивается из госбюджета и стоит несколько десятков миллионов иен в месяц на одного человека".

Почти четверть из 128 млн японского населения старше 60 лет, в ближайшие 50 лет таковых станет порядка 40%.

Секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, услышав о высказываниях второго лица в государстве, немедленно позвонил тому, чтобы удостовериться, действительно ли вице-премьер призывает японское общество, известное заботой о старших, избавляться от родителей и дедов.

"Я приношу извинения, — ответил Асо. — То, что я сказал, — это мои личные взгляды, но, наверное, их не следовало выносить на публику"

Однако в японском обществе привыкли относиться к высказываниям официальных лиц серьезно.

Напомним, правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихико Нодой в полном составе 26 декабря ушло в отставку.

Таким образом, завершились три года правления Демократической партии, которая впервые за полвека нарушила правление Либерально-демократической партии Японии после победы на выборах 2009 года.

Фото EPA/UPG

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