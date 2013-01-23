В Израиле Нетаньяху объявил о победе на выборах

{1-}Правый блок "Ликуд-Бейтену" понес ощутимые потери на парламентских выборах в Израиле, но опередил конкурентов, а его лидер Биньямин Нетаньяху объявил о намерении сформировать и возглавить следующее правительство.

После подсчета 99% голосов блок Нетаньяху, сформированный на основе партий "Ликуд" и "Наш дом Израиль", получает 31 из 120 депутатских мандатов - на 11 меньше, чем у партнеров суммарно было в прежнем Кнессете, пишет РИА Новости.

Кроме того, в парламент проходит антиклерикальная партия среднего класса "Еш Атид" ("Есть будущее"). Она дебютировала на этих выборах во главе с телеведущим Яиром Лапидом и неожиданно финишировала второй под лозунгами справедливого распределения гражданских обязанностей между светскими и ультрарелигиозными израильтянами.

"Еш Атид" набирает 19 мест в Кнессете. За ней с 15 мандатами следует левоцентристская партия "Авода". Ее лидер, также в прошлом тележурналистка, Шелли Яхимович обвинила Нетаньяху в растущей международной изоляции Израиля из-за паузы в мирном процессе и объявила, что уже начала консультации о формировании правительства без участия "Ликуд-Бейтену".

Пятой стала пропоселенческая партия "Еврейский дом", которая под руководством экс-спецназовца и мультимиллионера Нафтали Беннета увеличивает представительство в Кнессете до 11 с трех мандатов.

Электоральный барьер преодолевают партии ШАС и "Еврейство Торы", чья основная задача состоит в лоббировании интересов ультраортодоксальных общин сефардов и ашкенази. Они считаются естественными союзниками правых, но на их 18 в сумме мандатов рассчитывают и противники Нетаньяху.

Левоцентристский лагерь в Кнессете будет представлен партиями "Ха-Тнуа" ("Движение") экс-главы МИД Ципи Ливни и "Мерец", которые получают по шесть мандатов. Два депутатских места достались "Кадиме", которая в прошлом парламенте контролировала самую многочисленную фракцию, находясь при этом в оппозиции к Нетаньяху.

Три арабских партии, традиционно образующих внесистемную оппозицию, набирают в совокупности 12 мандатов.

Таким образом, итоги голосования дают оппонентам Нетаньяху гипотетический шанс сформировать собственную коалицию парламентского большинства и отобрать у правых кресло премьера.

Кроме того, предыдущий срок Нетаньяху ознаменовался замораживанием мирных переговоров с палестинцами, рекордным размахом поселенческой деятельности, угрозами применения военной силы против Ирана, трениями с США и Европой, массовыми акциями протеста против всеобщей дороговизны.

В свою очередь, Нетаньяху уже огласил 5 основных задач своего третьего премьерства: "Новое правительство будет основываться на пяти принципах. Первый из них — безопасность", — сообщил действующий премьер, пояснив, что речь, прежде всего, идет о том, чтобы не дать Ирану обзавестись ядерным оружием.

Своими задачами Нетаньяху также видит борьбу с мировым экономическим кризисом, продвижение к "истинному миру" с соседями, снижение цен, в первую очередь на жилье, и равное распределение обязанностей между всеми секторами общества, включая ультраортодоксов, десятки тысяч из которых сейчас освобождены от призыва в армию.

Ранее "Главред" сообщал, что в ноябре 2012 года конфликт между Израилем и ХАМАСОМ разразился с новой силой. Стороны провели серию обоюдных бомбардировок. Боевые действия продолжались 8 дней, затем при посредничестве США было заключено перемирие.

Фото: EPA / UPG

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