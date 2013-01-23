В Израиле Нетаньяху объявил о победе на выборах

23 января 2013, 09:53

{1-}Правый блок "Ликуд-Бейтену" понес ощутимые потери на парламентских выборах в Израиле, но опередил конкурентов, а его лидер Биньямин Нетаньяху объявил о намерении сформировать и возглавить следующее правительство.

После подсчета 99% голосов блок Нетаньяху, сформированный на основе партий "Ликуд" и "Наш дом Израиль", получает 31 из 120 депутатских мандатов - на 11 меньше, чем у партнеров суммарно было в прежнем Кнессете, пишет РИА Новости. 

Кроме того, в парламент проходит антиклерикальная партия среднего класса "Еш Атид" ("Есть будущее"). Она дебютировала на этих выборах во главе с телеведущим Яиром Лапидом и неожиданно финишировала второй под лозунгами справедливого распределения гражданских обязанностей между светскими и ультрарелигиозными израильтянами.

"Еш Атид" набирает 19 мест в Кнессете. За ней с 15 мандатами следует левоцентристская партия "Авода". Ее лидер, также в прошлом тележурналистка, Шелли Яхимович обвинила Нетаньяху в растущей международной изоляции Израиля из-за паузы в мирном процессе и объявила, что уже начала консультации о формировании правительства без участия "Ликуд-Бейтену".

Пятой стала пропоселенческая партия "Еврейский дом", которая под руководством экс-спецназовца и мультимиллионера Нафтали Беннета увеличивает представительство в Кнессете до 11 с трех мандатов.

Электоральный барьер преодолевают партии ШАС и "Еврейство Торы", чья основная задача состоит в лоббировании интересов ультраортодоксальных общин сефардов и ашкенази. Они считаются естественными союзниками правых, но на их 18 в сумме мандатов рассчитывают и противники Нетаньяху.

Левоцентристский лагерь в Кнессете будет представлен партиями "Ха-Тнуа" ("Движение") экс-главы МИД Ципи Ливни и "Мерец", которые получают по шесть мандатов. Два депутатских места достались "Кадиме", которая в прошлом парламенте контролировала самую многочисленную фракцию, находясь при этом в оппозиции к Нетаньяху.

Три арабских партии, традиционно образующих внесистемную оппозицию, набирают в совокупности 12 мандатов.

Таким образом, итоги голосования дают оппонентам Нетаньяху гипотетический шанс сформировать собственную коалицию парламентского большинства и отобрать у правых кресло премьера.

Кроме того, предыдущий срок Нетаньяху ознаменовался замораживанием мирных переговоров с палестинцами, рекордным размахом поселенческой деятельности, угрозами применения военной силы против Ирана, трениями с США и Европой, массовыми акциями протеста против всеобщей дороговизны.

В свою очередь, Нетаньяху уже огласил 5 основных задач своего третьего премьерства: "Новое правительство будет основываться на пяти принципах. Первый из них — безопасность", — сообщил действующий премьер, пояснив, что речь, прежде всего, идет о том, чтобы не дать Ирану обзавестись ядерным оружием.

Своими задачами Нетаньяху также видит борьбу с мировым экономическим кризисом, продвижение к "истинному миру" с соседями, снижение цен, в первую очередь на жилье, и равное распределение обязанностей между всеми секторами общества, включая ультраортодоксов, десятки тысяч из которых сейчас освобождены от призыва в армию.

Ранее "Главред" сообщал, что в ноябре 2012 года конфликт между Израилем и ХАМАСОМ разразился с новой силой. Стороны провели серию обоюдных бомбардировок. Боевые действия продолжались 8 дней, затем при посредничестве США было заключено перемирие.

Фото: EPA / UPG

Новости по теме:

В Израиле выбирают парламент, а ХАМАС уже опасается роста насилия

ХАМАС заявил, что не признает Израиль

Число жертв в конфликте в секторе Газа превысило 140 человек, тысяча раненых

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять