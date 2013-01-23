Россия не может отдать Польше обломки самолета Качиньского

23 января 2013, 12:09

{1-} Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не может отдать Польше обломки разбившего под Смоленском самолета Ту-154, в котором летел президент Польши Лех Качиньский, до завершения расследования авиакатастрофы.

Об этом сказал на пресс-конференции в Москве по итогам деятельности российской дипломатии в 2012 году, передает УНИАН. 

 "У нас нет абсолютно никакого желания создавать какие-то проблемы для польского руководства, для семей погибших, для российско-польских отношений, но это очень серьезное уголовное дело, которое открыто и в России, и в Польше. По нашим правилам, пока расследование не завершено, окончательно не закрыто и не передано в суд, вещественные доказательства должны находится в распоряжении следователя", - сказал Лавров

 При этом он подчеркнул, что в РФ эту трагедию восприняли очень близко к сердцу.

По его словам, Польша также не закончила расследование причин этой катастрофы. Россия еще летом прошлого года предложила польским коллегам начать обсуждать технические и логистические аспекты предстоящей транспортировки обломков.

Лавров также подчеркнул, что давление, которое пытается Польша оказывать на Россию через Брюссель, не ускорят ход расследования, которое проходит под личным контролем Президента РФ.

"Следователи делают все возможное, чтобы действовать быстро", - сказал он.

Как сообщал Главред, в декабре 2012 года глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил российские власти в невыполнении обещания бывшего Президента России Дмитрия Медведева передать полякам обломки президентского Ту-154, который в 2010 году разбился под Смоленском.

 Он тогда также призвал Высокого представителя Евросоюза по международным вопросам и политике безопасности Кэтрин Эштон затронуть этот вопрос на саммите Россия-ЕС.

Напомним, польский самолет Ту-154 с делегацией высокопоставленных должностных лиц во главе с Президентом Лехом Качиньским разбился во время захода самолета на посадку на аэродроме в российском Смоленске 10 апреля 2010 года.

фото: vesti.ru

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