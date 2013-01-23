Pussy Riot рассказали, как в колонии шьют куртки и конфликтуют с уголовницами

Осужденные на два года заключения участницы Pussy Riot Мария Алехин и Надежда Толоконникова рассказали о своей жизни в местах лишения свободы.
Среди осужденных Толоконникова ведет просветительскую работу, об этом она заявила "Новой газете".
Надежда сдала свои книги, чтобы женщины тоже могли ознакомиться с идеями близких ей философов.
Книжные полки казенной библиотеки пополнились сочинениями Гегеля, Ницше и Делеза с Гваттари.
Самой читать не всегда есть время - много работы на швейном производстве, где осужденные изготавливают зимние куртки.
Как новенькая Толоконникова постоянно "прошивает" себе пальцы и запаздывает с выполнением плана, но старается, чтобы не подвести остальных.
По словам девушки, к ней относятся целом нормально: "Я как-то не чувствую никаких особенных попыток испытать себя. Единственное, что как-то атмосфера начинает колыхаться, когда сюда попадает определенная какая-нибудь газета, и отношение может колебаться от положительного до отрицательного, но буквально в течение нескольких дней это все опять уходит".
Чтобы отгородиться от негатива в такие моменты, да и вообще всегда, Толоконникова "отмораживается" - углубляется в собственные мысли: "Я всегда могу применить свои медитативные практики и сесть, условно говоря, в позу лотоса и продолжать шить, при этом отстранившись полностью от того, что кто-то там раздражен".
Ни холодная обувь из кожзаменителя, ни отсутствие горячей воды - баня раз в неделю, - ни лагерная пища аскета, как сама она себя называет, Толоконникову не удручают.
А вот ее подруга Мария Алехин недовольна качеством зимней одежды, и прочими фактами необеспечения заключенным.
По мнению девушки, нормальных условий проживания привели ее в "одиночку". Но сперва - к конфликту с двумя матерыми-уголовницами.
"Перевели ряд людей из других отрядов, тех заключенных, которые уже давно сидят, среди которых, я точно знаю, есть осужденные, которые имеют контракт с оперативным отделом... Начались высказывания, связанные с угрозами, в том числе физической расправы... Ну, нецензурно. Смысл: что если ты останешься в этом отряде - тебе конец", - рассказала осужденная.
Об инциденте она сообщила руководству колонии, которое перевело ее в одиночную камеру безопасности ради.
Алехина считает, что эти действия являются провокацией: "Они это сделали для того, чтобы изолировать меня от других осужденных, для того, чтобы я не имела комплексного представления о том, что на самом деле происходит в колонии".
Как ранее писал Главред, участницы панк-группы Pussy Riot Толоконникова, Алехина, а также Екатерина Самуцевич в августе 2012 годна были осуждены на два года колонии за акцию в храме Христа Спасителя.
В октябре суд заменил Самуцевич реальный срок на условный, сочтя ее участие в акции несущественным.
Фото EPA/UPG, видео youtube.com
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