Медведев назвал слухи о возрождении СССР "полным бредом"

Сравнение Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана с возрождением Советского союза - "это полный бред".

Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает УНИАН.

"Мы очень часто слышим, во всяком случае, по политической линии, упреки в том, что Таможенный союз и Единое экономическое пространство – это возрождение Советского союза. Это полный бред. Пути в прошлое не существует", - сказал Медведев.

По его словам, у России есть четкий план укрепления интеграции на взаимовыгодной основе.

Он также сообщил, что интеграция на постсоветском пространстве осуществляется с учетом положительных и отрицательных уроков построения Евросоюза.

Премьер отметил, что каждый из партнеров в ТС стремиться, чтобы условия ведения бизнеса на его территории были более комфортными, чем у соседа.

"Проигравших здесь нет и быть не может. За счет снижения налоговых, административных и других барьеров постепенно улучшается и общий инвестиционный климат и должны быть созданы новые рабочие места, а, по сути, новый рынок работ, товаров и услуг", - сказал Медведев.

Напомним, сегодня, 23 января, в швейцарском Давосе начал свою работу Всемирный экономический форум, ключевой темой которого станет преодоление кризиса в странах Евросоюза. На нем в первую очередь поговорят о развитию инфраструктурных и энергопроектов

фото: EPA / UPG

Новости по теме:

Медведев выпивкой соблазнял Азарова войти в Таможенный Союз

Украина не собирается вступать в Таможенный союз - Чечетов

Россия ждет присоединения Украины к Таможенному союзу в 2015 году

Янукович в Давосе поговорит о евроинтеграции и энергетике