Саркози решил сбежать от французских налогов в Лондон - СМИ

{1-}Бывший президент Франции Николя Саркози якобы планирует открыть в Лондоне инвестиционный фонд.

Это якобы поможет ему перебраться в Великобританию и избежать 75-процентного налога на доходы для богатых французов, введение которого планирует нынешнее правительство социалистов. Окружение экс-президента эти сведения отрицает, сообщает The Telegraph.

Как написало французское издание Mediapart со ссылкой на анонимные источники в финансовых и промышленных кругах, Саркози ведет переговоры о создании фонда и планирует вложить в него до 1 миллиарда евро (1,3 миллиарда долларов).

Свидетельства о предварительной работе по созданию фонда якобы были обнаружены при обыске полицией в документах на компьютере бывшего президента. Они были изъяты в связи с расследованием дела о возможном незаконном финансировании его избирательной кампании наследницей L'Oreal Лилиан Бетанкур.

Источники, близкие к Саркози, опровергли не только предположения о его желании перебраться в Великобританию, но и сведения о том, что он планирует создать там инвестиционный фонд. Кроме того, бывшему главе республики запрещено покидать страну из-за следственных мероприятий.

Саркози занимал пост президента Франции с 2007 года до того, как на выборах в мае 2012 года не проиграл своему сопернику-социалисту Франсуа Олланду. После отставки он зарабатывает публичными выступлениями, которые обходятся приглашающим его в 150 тысяч британских фунтов (около 240 тысяч долларов) в час, пишет The Daily Mail.

Напомним, ранее известный французский актер Жерар Депардье заявил, что покидает Францию из-за высоких налогов. После этого он взял российское гражданство. Президент РФ Владимир Путин вручил Депардье паспорт. Актер сказал, что знает многих русских во Франции и не только во Франции, которые вернулись в Россию, которым не хватало душевного тепла.

Фото globa.ru

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