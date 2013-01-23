Медведев о Путине: зачем нам конкурировать?

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что конкуренция между ним и Владимиром Путиным на следующих президентских выборах в России невозможна.

"Я считаю, что это было бы неправильным, это невозможно. Мы относимся к одной политической силе, зачем же нам конкурировать? - сказал Медведев в интервью Bloomberg TV, пишет ВВС.

При этом Медведев отметил, что не исключает для себя возможность вновь баллотироваться в президенты.

"Я никогда ни от чего не отказывался и не собираюсь это делать в интервью с вами, но мне нравится моя работа. Я должен довести эту часть своей работы", - сказал Медведев.

"Что будет в будущем - поживем, увидим… Все остальное будет зависеть от моего решения и, конечно, от того, как будет складываться политическая судьба тех сил, которые в настоящий момент стоят у власти", — сказал Медведев.

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Напомним, в ноябре 2012 года, после сообщений об ухудшении здоровья президента России Владимира Путина, премьер Дмитрий Медведев не исключил своего возвращения на пост президента в 2018 году.

"Никогда не говори "никогда", - процитировал премьер-министр фильм о Джеймсе Бонде в интервью французскому издании Le Figaro.- Тем более, что я уже однажды входил в эту реку. Почему бы не войти в нее еще раз".

фото: EPA / UPG

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