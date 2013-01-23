В Украине таки введут продажу билетов на поезда по паспортам

{1-} В Украине все-таки будет введена продажа железнодорожных билетов по паспортам. Инициативу экс-главы Мининфраструктуры Бориса Колесникова поддержал его преемник Владимир Козак.

Об этом он заявил по окончании заседания Кабмина, передает РБК-Украина.

"Министерство не меняет своей позиции. Мы и дальше будем отстаивать эту позицию", - заявил Козак.

Также он подчеркнул, что все детали введения продажи билетов строго по паспортам давно отработаны.

При этом Козак отметил, что из-за кадровых перестановок в правительстве нынешнему руководству Министерства приходится заново все согласовывать, однако в любом случае это решение в перспективе будет принято и вступит в силу.

Напомним, именные билеты были отменены в 2007 году. Позже Колесников заявлял, что их вернут с 1 января 2013 года, однако накануне Нового года внедрение этого решения было перенесено.

фото: hombiz.ru

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