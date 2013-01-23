В Ираке взорвали мечеть: 35 погибших, более 70 раненых

{1-}В городе Туз Хурмато на севере Ирака террорист-смертник взорвал бомбу в шиитской мусульманской мечети. В результате взрыва не менее 35 человек погибли еще более 70 ранены.

Об этом сообщили сотрудники местных правоохранительных органов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время похоронной церемонии в шиитской мечети расположенном в 170 километрах к северу от иракской столицы,

Других подробностей произошедшего пока нет. Накануне в серии терактов на КПП в Ираке погибли 20 человек.

Напомним, в Ираке, 16 января, прогремела серия взрывов. В результате терактов погибли 17 человек, более 170 получили ранения. Бомбы взорвались в Багдаде и Киркуке.



По данным местной полиции, в Киркуке террорист-смертник привел в действие взрывное устройство около здания, где располагается представительство одной из действующих в Ираке курдских партий/

Фото EPA/UPG

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