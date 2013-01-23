Священник признал, что из-за Pussy Riot ему запретили общаться с журналистами

23 января 2013, 21:26

Известный историк Церкви, профессор Петербургской духовной академии протоиерей РПЦ Георгий Митрофанов подтвердил, что ему запретили делать заявления в СМИ. На этот шаг священноначалие  Церкви могло пойти из-за его комментариев по поводу панк-группы Pussy Riot.

"Священноначалие меня действительно не благословило общаться с журналистами. Я следую этому предписанию. Возможно, после Пасхи ситуация изменится", - заявил он порталу "Интерфакс-Религия".

Факт запрета, вступившего в силу в ноябре прошлого года, священник признал в беседе с газетой "Новые известия". При этом он отказался от дальнейших разговоров на эту тему.

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В пресс-службе предстоятеля РПЦ – патриарха Кирилла - заявили газете, что официального запрета не существует, но высказали предположение, что подобная рекомендация Митрофанову "последовала от патриарха в частной беседе". Существование запрета подтвердил также профессор Московской духовной академии протодиакон Андрей Кураев, который также не захотел распространяться дальше по этому поводу, сославшись на "неэтичность".

По мнению наблюдателей, поводом для запрета на общение с прессой могло стать высказывание Митрофанова о том, что Церковь неправильно отреагировала на "панк-молебен" участниц группы.

 "Мы и здесь не смогли отреагировать на эту акцию по-церковному. Мы государственнически на нее отреагировали", - сказал Митрофанов в интервью радиостанции "Град Петров".

По мнению священника, Церкви нужно было попросить власти освободить участниц группы под залог "и внести за них этот залог, чтобы эти феминистки, забывшие, что они матери, вернулись к своим детям хотя бы до заседания суда".

"Когда мы встречаем вот такое отношение к этим женщинам, сразу вспоминаются многочисленные случаи равнодушного, черствого отношения в нашей церковной среде к куда более благочестивым и достойным людям, которые не получают ни должного сострадания, ни должного внимания со стороны нашего духовенства. У нас в Церкви уже выработался стиль довольно грубых, по-советски жестоких отношений между людьми. И вот здесь мы встречаемся с тем же самым. Неужели мы хотим таким образом авторитет Церкви поднять?" - задался вопросом протоиерей.

Ранее "Главред" сообщал, что Тамбовская епархия предала анафеме диакона Сергея Баранова, высказавшегося в поддержку скандально известной панк-группы Pussy Riot.

фото: ohranka.com

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