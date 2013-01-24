Каталония провозгласила себя "суверенным субъектом"

{1-}Парламент Каталонии - региона на северо-востоке Испании принял декларацию, которая провозглашает территорию "суверенным субъектом".

Несмотря на то, что документ является скорее символическим, чем юридическим постановлением, он создает прецедент, на основании которого может быть проведен референдум об отделении.

После долгой дискуссии в поддержку вынесенного на рассмотрение документа высказались 85 депутатов, против его принятия оказался 41 парламентарий, еще двое воздержались. В числе голосовавших за утверждение были депутаты от блока Конвергенция и Союз, а также Левые республиканцы, их противниками стали Социалистическая партия Каталонии и правящая в стране Народная партия, сообщает РБК.

Согласно проведенным опросам, половина жителей Каталонии выступает за независимость, другая половина за сохранение текущего статуса. Вместе с тем, если станет вопрос о получение независимости ценой выхода из Евросоюза, то большинство жителей намерены заблокировать инициативу.

Отметим, что на долю Каталонии приходится до четверти от объема ВВП Испании. При этом, местная администрация высказывает резкое недовольство тем, как Мадрид распоряжается налогами и какую долю возвращает обратно в бюджет региона. Сторонники независимой Каталонии настаивают, что в одиночку регион если бы и был затронут кризисом, то очень быстро от него оправился.

Напомним, в конце ноября в Каталонии прошли выборы в региональный парламент. По итогам подсчета двух третей бюллетеней, правящая партия "Конвергенция и союз" получает 48 мест в новом составе парламента, не добрав до абсолютного большинства. Еще 20 мандатов могут достаться левой сепаратистской партии "Республиканские левые Каталонии". Обе партии – националистического толка и призывают провести референдум об отделении региона от Испании.

Фото espanarusa.com

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