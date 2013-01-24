Моника Белуччи с мужем переезжают в Бразилию, подальше от налогов Олланда

Актриса Моника Беллуччи вместе со своим мужем Венсаном Касселем и двумя детьми переезжают из Парижа в Рио-де-Жанейро.

"Мое место здесь, на пляже, наполненном энергией моря. Везде есть свои проблемы, но я люблю поэзию этого места", — цитирует Газета.ру заявление Белуччи газете The Independent.

Журналисты сразу объяснили решение Беллуччи и Касселя возможным повышением налогов для богатых.

Напомним, ранее известный французский актер Жерар Депардье заявил, что покидает Францию из-за высоких налогов. После этого он взял российское гражданство. Президент РФ Владимир Путин вручил Депардье паспорт. Актер сказал, что знает многих русских во Франции и не только во Франции, которые вернулись в Россию, которым не хватало душевного тепла.

Покинуть Францию и перебраться в Лондон также намеревается и бывший президент Николя Саркози с супругой Карлой Бруни.

29 декабря Конституционный суд Франции отменил положение о налоге для богачей.

Эта мера, которая заложена в бюджет страны на следующий год, устанавливала налоги в 75% для французов, которые получают более миллиона евро в год.

Введение этого налога вынудило десятки богатейших французов покинуть страну.

Фото news4k.com

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