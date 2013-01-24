Монти надеется, что британцы не выйдут из ЕС

{1-}Премьер-министр Италии Марио Монти выразил надежду, что жители Британии останутся в Евросоюзе, если им будет предложен референдум по этому вопросу.

Ранее премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в случае победы его партии на следующих выборах будет проведен референдум по вопросу о членстве страны в Евросоюзе, пишет ВВС.

Кэмерон заверил, что верит в успех европейского проекта в целом, но считает, что он должен быть гибким и давать больше полномочий странам-членам, чтобы обеспечить свою конкурентоспособность. "Я желаю успеха Евросоюзу и хочу таких отношений между Великобританией и ЕС, которые бы сохранили нас в нем", - подчеркнул британский премьер.

Как писал Главред, Британия заблокировала попытки Евросоюза договориться об интеграции бюджетной политики, чтобы спасти евро и в дальнейшем избежать долговых кризисов, подобных нынешнему.

Однако премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон, который потребовал от ЕС уступок для своей страны в обмен на поддержку этих реформ, отрицает, что данная ситуация может навредить Британии. По его словам, конструктивные отношения между Великобританией и другими государства Евросоюза будут поддерживаться и в дальнейшем.

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