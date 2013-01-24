Пентагон разрешил женщинам воевать

Министр обороны США Леон Панетта принял решение снять запрет на участие женщин в боевых действиях, сообщили американские СМИ со ссылкой на неназванных высокопоставленных лиц в Пентагоне.

Решение, о котором, предположительно, будет официально объявлено в четверг, позволит американским женщинам-военнослужащим претендовать на сотни тысяч позиций на передовой и откроет им дорогу к высшим постам в армии США, пишет ВВС.

При этом руководство вооруженных сил США до января 2016 года может создать список должностей, на которые женщины по тем или иным причинам претендовать не смогут.

В соответствии с правилом, введденым в 1994 году, женщины не могут входить в состав подразделений вооруженных сил США, участвующих в наземных боевых действиях.

Ранее сообщалось, что в 2012 году среди военнослужащих США было зафиксировано рекордное число самоубийств, которое превысило число погибших за этот год в боевых действиях.

фото: freethoughtblogs.com

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