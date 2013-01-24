Монти: победа Берлускони на выборах - катастрофа для итальянцев

{1-}Победа Сильвио Берлускони на февральских парламентских выборах стала бы катастрофой для страны, заявил в эфире популярной телепрограммы "Ballaro" национального телевидения Rai премьер-министр Италии Марио Монти, который 21 декабря подал в отставку и затем возглавил предвыборное объединение "Гражданский выбор".

"Если бы Берлускони победил на выборах, я снял бы перед ним шляпу, но для нас, итальянцев, это было бы катастрофой", — сказал Монти.

По его словам, ни предвыборный блок правых сил, возглавляемый Берлускони, ни левоцентристская коалиция во главе с лидером Демократической партии Пьерлуиджи Берсани не способны провести реформы, жизненно необходимые Италии.

Глава правительства выразил сомнение в том, что обе эти политические силы вообще способны в настоящее время управлять страной. Кроме того, он подчеркнул "провинциальность" политики экс-премьера, к мнению которого мало прислушивались за рубежом, пишет РИА Новости.

Одновременно Монти опроверг заявления Берлускони, который в ходе нынешней предвыборной кампании указывал на "коммунистическую опасность", существующую в Италии. Он подчеркнул, что Демократическая партия Италии постепенно освободилась от своей коммунистической истории и сейчас разделяет ценности ЕС. По мнению Монти, опасность исходит скорее от леворадикальных союзников Демпартии, которые способны помешать проведению назревших реформ.

Напомним, Марио Монти, возглавивший итальянское правительство в ноябре прошлого года, подал в отставку 21 декабря. На итоговой пресс-конференции через два дня после отставки он объявил о том, что подготовил собственную программу реформ "Изменить Италию, реформировать Европу: повестка дня по выполнению совместных обязательств".

Монти заявил также, что не намерен поддерживать ни одну партию на предстоящих выборах, однако при этом не исключил, что после выборов оценит возможность выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера.

Как сообщалось, бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Народ свободы" Сильвио Берлускони готов баллотироваться на пост главы правительства на предстоящих в 2013 году парламентских выборах.

Парламентские выборы в Италии состоятся 24-25 февраля.