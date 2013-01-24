Северная Корея готовит ядерное оружие против США

КНДР официально заявляет о намерении провести ядерные испытания и продолжить запуски ракет.

Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), пишет РИА Новости.

"Во время новой фазы нашего противостояния с США мы не скрываем тот факт, что спутники и ракеты дальнего действия, которые мы будем продолжать запускать, а также ядерные испытания высокого уровня, которые мы будем проводить, будут направлены против нашего заклятого врага — США", — говорится в заявлении Государственного комитета национальной обороны КНДР.

Накануне Пхеньян в ответ на расширение Совбезом ООН санкций в связи с осуществленным в начале декабря запуском северокорейской баллистической ракеты заявил о намерении страны наращивать свой военный потенциал и развивать ядерную программу, отказавшись от переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

Совбез ООН одобрил резолюцию, расширяющую список санкций в отношении КНДР. Она была принята в связи с запуском в КНДР в декабре прошлого года ракеты-носителя с искусственным спутником Земли на борту. Резолюция получила поддержку всех 15 постоянных членов СБ ООН, включая Россию и Китай.

В КНДР утверждают, что запуск космического аппарата был осуществлен в мирных целях и в интересах экономического развития. Однако многие страны, в первую очередь США и их союзники, рассматривают этот проект как завуалированное испытание Пхеньяном баллистической ракеты большой дальности.

Как ранее писал Главред, Северная Корея объявила себя ядерной державой в 2005 году. В 2006 и в 2009 годах КНДР провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества. В ответ на действия Пхеньяна Совет Безопасности ООН принял ряд резолюций, требующих от КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. В резолюциях 1718 и 1874, помимо санкций, содержатся требование к КНДР не проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет, отказаться от намерения обладать ядерным оружием и вернуться к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.

фото EPA / UPG

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