В ЮАР наводнение смыло в реку 15 тысяч крокодилов

На северо-востоке ЮАР в результате сильного наводнения в реку Лимпопо попали около 15 тыс крокодилов с фермы "Раквена".

Об этом сообщает 24 января ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство СА ПА.

"Местные фермеры сообщают нам о появлении крокодилов на их земельных участках, и мы приступаем к отлову животных", – рассказал помощник владельца фермы Зейн Лагман.

По его словам, несколько тысяч рептилий уже удалось поймать, но почти половина сбежавших пресмыкающихся пока не обнаружена.

Напомним, жертвами наводнения в долине реки Лимпопо, вызванного сильными дождями, стали 15 человек. Около двухсот домов разрушены. Порядка 95 человек эвакуированы из крупнейшего природного парка Крюгер в ЮАР. В зоне затопления нет электроснабжения. Местная администрация уже выделила свыше 1,3 млн долларов для строительства временного жилья для пострадавших.

Как ранее писал Главред, в начале января полиция США обезвредила крокодила по кличке Мистер Зубастик, который сторожил склад наркотиков. В итоге стражам порядка удалось конфисковать полтора десятка килограммов марихуаны.

Полицейские были шокированы изобретательностью нарокодиллера. "Мы часто сталкиваемся в домах подозреваемых со сторожевыми псами, которые охраняют улики. Но аллигаторы? Такое увидишь не каждый день", – сказал сержант полиции Нельсон.

фото: EPA / UPG

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