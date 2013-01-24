В ЮАР наводнение смыло в реку 15 тысяч крокодилов

Об этом сообщает 24 января ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство СА ПА.
"Местные фермеры сообщают нам о появлении крокодилов на их земельных участках, и мы приступаем к отлову животных", – рассказал помощник владельца фермы Зейн Лагман.
По его словам, несколько тысяч рептилий уже удалось поймать, но почти половина сбежавших пресмыкающихся пока не обнаружена.
Напомним, жертвами наводнения в долине реки Лимпопо, вызванного сильными дождями, стали 15 человек. Около двухсот домов разрушены. Порядка 95 человек эвакуированы из крупнейшего природного парка Крюгер в ЮАР. В зоне затопления нет электроснабжения. Местная администрация уже выделила свыше 1,3 млн долларов для строительства временного жилья для пострадавших.
Как ранее писал Главред, в начале января полиция США обезвредила крокодила по кличке Мистер Зубастик, который сторожил склад наркотиков. В итоге стражам порядка удалось конфисковать полтора десятка килограммов марихуаны.
Полицейские были шокированы изобретательностью нарокодиллера. "Мы часто сталкиваемся в домах подозреваемых со сторожевыми псами, которые охраняют улики. Но аллигаторы? Такое увидишь не каждый день", – сказал сержант полиции Нельсон.
фото: EPA / UPG
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