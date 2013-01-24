В Давосе Медведев избрал ошибочную тактику: инвесторы чуть не уснули

24 января 2013, 11:21

 

В Давосе выступая на Всемирном экономическом форуме, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев избрал ошибочную тактику.

По мнению источников "Независимой газеты", Медведев избрал ошибочную тактику: демонстрация поддержки президента сочетается в его словах с намеком на дистанцированность от неких "политических сил, стоящих сегодня у власти". Такого рода неопределенность, уверены эксперты, может отпугнуть и потенциальных инвесторов, и союзников премьера в России.

А когда премьер принялся рассказывать, что прошлые давосские прогнозы не сбылись и "ни один из указанных сценариев не будет реализован", число потерявших интерес инвесторов значительно увеличилось. Оставшиеся, по выражению высокопоставленного члена российской делегации, просто уснули.

Затем Медведев принялся перечислять достижения правительства и уверять, что зависимость экономики России от нефти "сильно преувеличена". Как рассказывает РБК daily, на середине выступления, когда премьер причислил к достижениям правительства "стабилизацию численности населения", слушатели начали вставать с мест и покидать и без того не полностью занятый зал.  

"Унылым политическим ритуалом" считает также происходящее в Давосе глава фонда "Эффективная политика" Глеб Павловский: "К сожалению, Медведев, видимо, по-прежнему находится в иллюзии относительно договоренности 2011 года с Путиным - насчет того, что его могут сделать президентом независимо от мнения избирателей. Но он теряет популярность, и одновременно Путин выказывает ему явное политическое недоверие. А ведь президент играет в нашей системе роль заместителя всех конституционных институтов, и без его решения рассчитывать на что-либо нельзя".

Свои тезисы Медведев озвучил не только на самом форуме, но и в интервью Bloomberg TV. В нем он, в частности, отказался от конкуренции с Путиным на президентских выборах. Как отметил в комментарии BFM.ru политолог Михаил Виноградов, премьер действует с оглядкой на лоббистов, добивающихся его отставки.  

"Медведев постепенно понижает ставки. Еще недавно он создавал ожидания, что в 2018 году он может пойти в президенты, сейчас Медведев перепозиционируется и выступает в качестве, скорее, ключевого спикера по теме 18-го года, - сказал эксперт. - Для Медведева сейчас комфортней, оставаясь на посту премьера, как-то уходить от собственных президентских амбиций. Но совсем мимо темы он пройти не может и видно, что психологически тема 18-го года ему нужна и значима".

Автор статьи  подчеркивает, что в таких условиях, когда Медведев вынужден лавировать, его противники будут мешать, а экономическая политика правительства будет представлять собой совокупность различных компромиссов, вряд ли возможны какие-либо реформы.

В рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) российские делегаты и иностранные бизнесмены обсуждали также сценарии для развития России.

Из трех представленных негативных сценариев сочли наиболее вероятным "Восстановление регионального баланса". Он предполагает, что политика Москвы будет по-прежнему строиться на росте мировой экономики и дорогой нефти, но как только доходы федерального бюджета пойдут вниз, регионы первыми лишатся дотаций из центра и будут вынуждены соперничать за частные инвестиции. Как надеются некоторые, этот сценарий, при всем негативе, может даже подтолкнуть развитие страны.

Как заметил участник форума, президент Сбербанка РФ Герман Греф, все сценарии объединяет бездействие федеральных властей: "Ситуация развивается как развивается". Он и некоторые другие эксперты высказали мнение, что России нужен четвертый сценарий, позитивный. То же пытался доказать глава российской делегации премьер Дмитрий Медведев, выступивший на форуме с речью. Ни один из трех сценариев не показался ему реалистичным, хотя он добавил: "Все три сценария в достаточной степени пессимистичны, это хорошо, а то у любого правительства может голову унести".

фото: EPA / UPG

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