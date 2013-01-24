Конгрессмены довели Клинтон до истерики допросом о гибели посла

Хиллари Клинтон, уходящая с поста госсекретаря США, напоследок со слезами и криками отчиталась перед Конгрессом за события 11 сентября 2012 года, когда при нападении на американскую дипмиссию в Ливии погибли четыре американских дипломата.

Глава внешнеполитического ведомства призналась, что случившееся – тяжелая трагедия для нее самой, но все же на главный вопрос – почему атаку на посольство не предотвратили, и что это было: буйство демонстрантов или же спланированный теракт, – отвечать не стала, сообщает US News.

"Со всем уважением, но фактом остается то, что погибли четыре американца. Было ли это из-за манифестаций или из-за того, что кто-то вышел ночью погулять и решил убить американцев? Да какая разница?" – возмутилась вопросу госсекретарь.

"Наша работа – понять, что произошло, и сделать все, чтобы не допустить такого еще раз, уважаемый сенатор!" – добавила она, почти крича и стуча кулаком по столу.

Это был не единственный момент, когда Хиллари Клинтон теряла самообладание.

"Для меня это не просто политика, это личное. Я стояла рядом с президентом Обамой, когда морские пехотинцы несли обернутые во флаги гробы с самолета... Я обнимала матерей и отцов, сестер и братьев, сыновей и дочерей, и жен, которые в одиночестве будут растить детей", – рассказала госсекретарь дрожащим от слез голосом.

Клинтон выступала перед конгрессменами больше пяти часов, пытаясь отстоять позицию, что руководство страны не имело никакого намерения вводить в заблуждение американцев по поводу событий в Бенгази. Однако некоторых законодателей эмоциональность госсекретаря не растрогала.

"Если бы я был президентом в тот момент, я бы вас уволил", – заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол

Как ранее писал Главред, Хиллари Клинтон и сама ранее заявляла, что именно она должна нести ответственность за произошедшее.

Напомним, нападение на здание консульства США в ливийском городе Бенгази произошло 11 сентября 2012 года – в годовщину терактов в Нью-Йорке. В результате нападения вооруженной группы людей там погибли посол Кристофер Стивенс и еще трое американцев. Изначально считалось, что поводом для нападения послужила скандальная кинокартина "Невинность мусульман". Согласно результатам проведенного расследования, меры, принятые для обеспечения безопасности дипмиссии в Бенгази, были признаны "явно недостаточными" как для Ливии в целом, так и для защиты во время сентябрьской атаки.

фото: EPA / UPG

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