В Турции ракеты Patriot будут готовы к бою уже к концу недели

Комплексы противовоздушной обороны Patriot, предоставленные союзниками по НАТО для усиления защиты Турции в период эскалации конфликта с Сирией, будут выведены на начальный уровень боевой готовности до конца недели.

Об этом заявил представитель командования Вооруженных сил НАТО в Европе бригадный генерал Гари Дикин, сообщает УКРИНФОРМ.

"Мы надеемся выйти на первичный уровень боевой способности на эти выходные", - сообщил представитель Альянса.

Он уточнил, что это произойдет после того, как первые ракеты Patriot (в частности, это будет подразделение ПВО вооруженных сил Голландии) будут развернуты на позициях и включены в систему управления НАТО.

"Тогда мы будем способны начать защиту гражданского населения", - заметил представитель Альянса.

По словам бригадного генерала Дикина , полный уровень боевой оперативной способности противовоздушной обороны НАТО на территории Турции будет достигнут до конца января.

Напомним, НАТО на запрос Турции решило укрепить противовоздушную оборону страны в период эскалации конфликта с Сирией. Три союзника - Германия, Голландия и США - предоставили по две батареи комплексов ПВО Patriot. Германия разместит свои подразделения в городе Кахраманмараш, Голландия - в Адане, а Соединенные Штаты - в Азиантепе.

фото: EPA/UPG

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