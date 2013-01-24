В Чечне в кровавой бойне убиты 12 боевиков

{1-}В Чечне в кровавом бою российские военные уничтожили, по уточненным данным, влиятельных 12 боевиков. Об этом сообщает МВД России.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал об уничтожении 11 боевиков, пишет Росбалт.

По его словам, в Веденском районе уничтожены два лидера боевиков братья Хусейн и Муслим Гакаевы, находившихся в федеральном розыске за причастность к совершению террористических актов и убийств как сотрудников правоохранительных органов, так и мирных граждан.

В результате боя погиб один сотрудник полиции, семь сотрудников правоохранительных органов, в том числе пять сотрудников МВД по Чечне и двое военнослужащих Внутренних войск МВД России, получили ранения.

Как сообщается, Гакаевы принимали участие в первой чеченской войне и входили в близкое окружение Шамиля Басаева. После того, как в 2006 году он был уничтожен спецслужбами, братья взяли "шефство" над специальным батальоном смертников "Рияд-Ус-Салихийн".

В августе 2010 года отряд Хусейна и Муслима Гакаевых напал на родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова Центорой, в котором в тот момент находился и сам Кадыров. В результате налета погибли семь человек, 24 (в том числе 17 милиционеров) получили ранения.

Фото: rosbalt.ru

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