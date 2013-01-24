Женщинам в Индии раздают ножи, чтобы отрезали руки насильникам

В Индии на западе страны женщинам начали раздавать ножи для того, чтобы "помочь им защитить себя" в случае нападений или сексуальных домогательств на улице.

Это делают представители индийской крайне правой партии "Шив Сена" в городе Мумбаи в штате Махараштра, сообщает индийский телеканал IBN.

"Так же, как вы режете овощи, отрезайте руку человека, который вас трогает", - призывают представители партии своих сторонниц на улицах.

По их словам, индийская женщина должна носить в сумочке нож с лезвием длинной не менее семи сантиметров.

Активисты "Шив Сена" намерены раздать около 21 тысячи единиц холодного оружия в городах штата Махараштра.

Эта своеобразная акция стала ответом на жестокое групповое изнасилование молодой женщины в Нью-Дели 16 декабря прошлого года.

23-летнюю студентку Джоти Сингх вместе с ее молодым человеком заманили в автобус, где над девушкой надругались шесть человек, а затем обоих выкинули на дорогу и попытались переехать автобусом. 29 декабря студентка скончалась в больнице Сингапура от полученных травм.

Преступление спровоцировало волну возмущения в обществе и массовые акции протеста в столице страны, обернувшиеся уличными беспорядками, в результате которых погибло не менее 20 человек.

Фото EPA/UPG

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