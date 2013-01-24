Британия отказалась продолжать интеграцию в ЕС

{1-} Дальнейшая евроинтеграция Великобритании станет ошибкой.

Об этом заявил британский премьер Дэвид Кэмерон на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Lenta.ru.

В своей речи глава британского правительства предостерег европейских лидеров от попытки углубить политические связи в Евросоюзе.

По словам Кэмерон, европейские страны обладают своей историей, своими традициями, институтами и хотят принимать свои собственные решения. Поэтому не следует втягивать их в централизованный политический союз.

Также он заверил, что Великобритания, будучи крупным игроком на рынке ЕС, уже участвует в решении главных общеевропейских задач: повышении конкурентоспособности, борьбе с терроризмом и изменениями климата.

Для принятия подобных решений, добавил он, дальнейшей интеграции не требуется.

По словам премьера, его заявления вовсе не означают, что Лондон поворачивается спиной к Евросоюзу. Он объяснил, что Великобритания таким образом просто хочет влиять на изменения ЕС при одобрении своих граждан.

Отметим, что накануне выступления в Давосе Кэмерон пообещал британцам референдум о членстве страны в ЕС и заявил, что пришло время пересмотреть пункты соглашения с Евросоюзом.

Когда новые условия сотрудничества будут согласованы, власти представят их на рассмотрение граждан. Если Консервативная партия победит на парламентских выборах в 2015 году, то до 2017 года успеет провести референдум, заявил Кэмерон.

Как известно, Великобритания никогда не стремилась к полноценному слиянию с ЕС – страна присоединилась к Шенгенскому соглашению в ограниченном формате и не стала переходить на евро.

Немецкий канцлер Ангела Меркель в ответ заявила, что хотела бы увидеть "честный компромисс", однако пока что британский премьер не сформулировал, какие именно полномочия, переданные структурам ЕС, он хотел бы вернуть своему правительству.

Фото EPA/UPG

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