Президент Франции решил отменить налоги на роскошь - СМИ

{1-}Президент Франции Франсуа Олланд решил отказаться от 75-процентного налога на доходы миллионеров.

Об этом со ссылкой на источники во французских СМИ сообщает The Local.

Правительство Франции решило ввести подоходный налог в 75 процентов для всех граждан с доходами более миллиона евро в год после выборов президента, на которых победил социалист Олланд.

Это вызвало недовольство со стороны многих богатых французов, которые заявили о своем желании сменить гражданство, включая актера Жерара Депардье, получившего российский паспорт.

В декабре Конституционный суд Франции постановил, что налог является незаконным, поскольку применяется в отношении индивидов, а не домохозяйств. Это противоречит французскому законодательству.

Позже премьер-министр Жан-Марк Эйро заявил, что форма налога будет пересмотрена, а затем закон вновь будет направлен в парламент. Сейчас, однако, выяснилось, что правительство изменило свои намерения.

Альтернатива с введением налога со ставкой 50-55 процентов и уменьшением минимальной налогооблагаемой суммы также была отброшена, поскольку в таком случае под действие закона попадало бы слишком большое количество людей.

Интересно, что 61 процент французов, согласно опросам, поддерживают идею введения суперналога для миллионеров. В то же время лишь 21 процент считает, что она должна составлять 75 процентов или больше.

Напомним, актриса Моника Беллуччи вместе со своим мужем Венсаном Касселем и двумя детьми переезжают из Парижа в Рио-де-Жанейро из-за налогов на роскошь. Раньше Жерар Депардье отказался от французского гражданства и получил паспорт России. Одна из версий эмиграции Депардье в Россию - это налог на доходы миллионеров.

Фото EPA/UPG

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