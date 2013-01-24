Эксперты назвали причину катастрофы самолета Ту-204 в московском "Внуково"

Причиной катастрофы самолета Ту-204, разбившегося 29 декабря в аэропорту Внуково, стал отказ системы реверса и неустойчивая работа колес шасси.
Об этом сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).
"Через две секунды после перевода РУР в положение "максимального реверса" последовал доклад бортинженера о невключении реверса", - отмечается в сообщении.
"Сигнал обжатия правой опоры шасси на данном этапе не сформировался. Практически одновременно с опусканием передней опоры шасси экипаж перевел рычаги управления реверсом (РУР) двигателей в положение "максимального реверса" одним движением и применил торможение от педалей. Перекладки створок реверсивного устройства на обоих двигателях не произошло. Также не произошло автоматического выпуска воздушных тормозов и интерцепторов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что после перевода РУР в положение "максимального реверса" зарегистрировано увеличение режима работы обоих двигателей (прямой тяги). Давление в тормозах колес левой (обжатой) опоры шасси составляло до 50 кгс см кв, давление в тормозах колес правой (необжатой) опоры шасси отсутствовало.
По данным МАК, минимальная приборная скорость, до которой замедлился самолет через 7-8 секунд поле приземления, составила 200-205 км/ч, после чего скорость начала увеличиваться.
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Отмечается, что далее через две секунды после перевода РУР в положение "максимального реверса" последовал доклад бортинженера о невключении реверса. РУР находились в положении "максимального реверса" около 8 секунд, после чего реверс был выключен. За это время приборная скорость увеличилась до 240 км/ч.
Сообщается, что также РУР не сработал со второй попытки. Выкатывание самолета за пределы взлетной полосы произошло через 32 секунды после приземления, практически по ее оси, на приборной скорости около 215 км/ч. В процессе выкатывания, по команде командира воздушного судна бортинженер выключил двигатели с помощью стоп-кранов. Дальнейшее движение самолета происходило практически по продолженной оси ВПП.
После выключения двигателей, за счет торможения при движении по снежному покрову за пределами ВПП и наезду на неровности, произошло одновременное обжатие левой и правой основных опор шасси.
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Обжатие основных опор шасси привело к автоматическому выпуску воздушных тормозов и интерцепторов, а также к перекладке створок реверсивных устройств двигателей. Столкновение самолета со склоном оврага произошло с путевой скоростью около 190 км/ч.
Напомним, самолет Ту-204 потерпел крушение при посадке в аэропорту "Внуково" 29 декабря 2012 года. На борту находились восемь членов экипажа. Трое из них погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу, а бортпроводница Татьяна Пенкина скончалась на следующий день. Трое пострадавших выжили.
В качестве причины аварии первоначально неофициально называлась ошибка пилотирования. Оценка состояния взлетно-посадочной полосы показала, что она не могла обусловить катастрофу.
фото: EPA / UPG
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