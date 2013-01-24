В сенат США внесли законопроект о запрете боевого оружия

{1-}В сенат США внесен проект закона о запрете продажи боевого оружия. Законопроект сенатора Дайан Файнстайн предусматривает полный запрет на продажу и производство более чем 150 видов полуавтоматического оружия с чертами боевого.

"Мы не отнимаем ни у кого оружие. Цель законопроекта — чтобы со временем поставки подобных видов оружия иссякли. Принятие законопроекта потребует тяжелой борьбы в Конгрессе но он того заслуживает. Должен быть баланс между желанием некоторых людей владеть боевым оружием и растущей угрозой жизни американцев", — сказала сенатор на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

Против законопроекта высказался лидер сенатского демократического большинства Гарри Рид, являющийся пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации, документ также не пользуется поддержкой ни одного сенатора-республиканца.

Напомним, как сообщал "Главред", 14 декабря вооруженный 20-летний Адам Ланза застрелил 18 детей, 7 взрослых и застрелился сам: позднее в госпитале скончались еще двое детей.

В связи с произошедшим в США с новой силой началось обсуждение необходимости ужесточения контроля за оружием. Президент США Барак Обама выступил за возобновление запрета на штурмовое оружие. В свою очередь, американская Национальная стрелковая ассоциация предложила обеспечить школы вооруженной охраной.

Фото wikipedia.org

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