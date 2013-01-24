Преемник Чавеса заявил, что его хотели убить иностранные агенты

{1-}Вице-президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого считают преемником Уго Чавеса, заявил, что правительству удалось раскрыть заговор с целью убийства его самого или спикера парламента Диосдадо Кабельо.
Как сообщает агентство Associated Press, покушение якобы планировали осуществить "группы лиц, проникшие в страну извне". Убив одного из двух высокопоставленных руководителей Венесуэлы, они собирались возложить вину на другого, пишет Lenta.ru .
France Presse со ссылкой на министра внутренних дел Нестора Ревероля, сообщило также, что иностранные заговорщики предположительно действовали совместно с представителями ультраправых движений.
Никаких подробностей о раскрытии заговора или арестах Мадуро не сообщил. Однако, он предупредил, чтобы его сторонники не удивлялись тем действиям, которые могут предпринять власти в ближайшее время.
Как ранее писал Главред, Чавес находится в гаванской клинике после проведенной ему 11 декабря операции в связи с онкологическим заболеванием. Восстановление осложнилось легочной инфекцией. Ранее вице-Президент Венесуэлы Николас Мадуро, назначенный Чавесом приемником и являющийся супругом генпрокурора, заявил, что инаугурация Чавеса, намеченная на 10 января, является формальностью и может быть перенесена на более поздний срок.
Фото modus-agendi.org
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