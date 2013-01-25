Стросс-Кану устроили очную ставку с "девушкой по вызову"

Французские следователи во время допроса экс-главі МВФ Доминика Стросс-Кана, устроили ему очную ставку с одной из "девушек по вызову", которая, как и финансист, является фигуранткой дела о якобы имевшей место организации проституции, передают зарубежные СМИ со ссылкой на судебные источники.

Стросс-Кан встречался с сотрудниками правоохранительных органов во дворце правосудия города Лилль на севере Франции. По данным следствия, именно в этом городе в отеле Carlton Стросс-Кан и другие подозреваемые организовывали вечеринки с участием проституток, пишет РИА Новости.

Адвокат Стросс-Кана подтвердил факт очной ставки, но отказался уточнять, с кем именно встретился лицом к лицу его подзащитный.

Защита подозреваемых добивалась прекращения расследования, однако в середине декабря апелляционный суд французского города Дуэ отклонил обращения адвокатов и принял решение не снимать с экс-главы МВФ обвинения по делу о сутенерстве. По мнению следствия, в деле имеются веские доказательства того, что Стросс-Кан играл определяющую роль в организации вечеринок и прекрасно был осведомлен, что участвующие в них женщины являются проститутками и получают деньги.

Согласно французскому законодательству, сводничество в составе преступной группы карается лишением свободы на срок до 20 лет. Ожидается, что следствие завершится к лету 2013 года.

Напомним, расследование по этому делу началось в мае 2012 года. Доминик Стросс-Кан подозрения в свой адрес отвергал, утверждая, что он никогда никого не принуждал к сексу.



Подозрения в групповом изнасиловании рассматривались французскими следователями в рамках дела о преступной сети, доставлявшей проституток в лилльский отель Carlton. В марте 2012 года Стросс-Кану были предъявлены обвинения в сутенерстве, которые он также отверг.

Фото 1tv.ru

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