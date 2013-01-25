Европейские страны призывают своих граждан покинуть Бенгази

Внешнеполитические ведомства Британии, Германии и Нидерландов в четверг, 24 января, обратились к своим соотечественникам, находящимся в ливийском Бенгази, с просьбой покинуть город.

Британский МИД, в частности, заявил, что "осведомлен о надвигающейся исключительной угрозе для выходцев с запада в Бенгази". По данным ведомства, в стране существует "серьезная террористическая угроза", в том числе опасность нападений и похищений иностранцев, связанная с военной операцией Франции в соседнем Мали, пишет РИА Новости.

Власти Ливии в свою очередь, назвали заявление МИД Великобритании не обоснованным, а вице-министр внутренних дел Ливии Абдаллах Масуд, выразил удивление действиями британцев. "Эта реакция ни на чем не основана. К этому коммюнике есть вопросы", - сказал ливийский чиновник.

Напомним, на прошлой неделе около 40 боевиков из разных стран захватили несколько сотен заложников, напав на газовый комплекс в Алжире. Жертвами теракта стали 37 граждан восьми стран. В ходе операции алжирские военные освободили 685 алжирцев и 107 иностранных специалистов. Причиной нападения, согласно заявлениям террористов, стала военная операция Франции в Мали.

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