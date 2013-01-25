В аэропорту США столкнулись два самолета

В международном Вашингтонском аэропорту имени Даллеса столкнулись два пассажирских самолета.

По сообщению представителей местных авиационных властей, самолет, выполнявший рейс из Брюсселя, после приземления на столичный аэродром при подруливании к терминалу задел крылом другое воздушное судно, принадлежащее авиакомпании United Airlines и находившееся на стоянке, сообщают Вести.

В результате происшествия никто не пострадал.

Модели самолетов, а также другие детали инцидента не приводятся. Как сообщили представители аэропорта, специалисты в данный момент осматривают воздушные суда, чтобы выявить степень повреждений.

Напомним, 29 декабря 2012 года при посадке в аэропорту "Внуково потерпел крушение самолет Ту-204. На борту находились восемь членов экипажа. Трое из них погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу, а бортпроводница Татьяна Пенкина скончалась на следующий день. Трое пострадавших выжили.

В качестве причины аварии первоначально неофициально называлась ошибка пилотирования. Оценка состояния взлетно-посадочной полосы показала, что она не могла обусловить катастрофу.

Фото wikipedia.org

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