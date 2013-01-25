ВВС Франции разбомбили боевиков в Мали

В четверг, 24 января, французская военная авиация нанесла точечные удары по позициям боевиков радикальных группировок на северо-востоке Мали. ВВС Франции "успешно атаковали и уничтожили базы экстремистов" в населенном пункте Ансонго, расположенном в 80 км к югу от крупного города Гао.

Благодаря нанесенным ударам, врагу причинен ущерб как в самом Ансонго, так и в соседней деревне Сейна-Сонраи. Об этом со ссылкой на вооруженные силы африканской республики сообщает ИТАР-ТАСС.



Ситуация в близких к Нигеру районах на северо-востоке Мали, где скрываются боевики, вызывает обеспокоенность официального Бамако. Как ожидается, в ближайшее время в этой зоне будет размещена часть военнослужащих государств - членов Экономического сообщества стран Западной Африки. В рамках Африканской международной миссии по поддержке Мали они окажут поддержку малийской армии в борьбе с захватившими северные области экстремистами.

Напомним, что древний город Мали и всей Африки Тимбукту, который в прошлом году был захвачен восставшими отрядами туарегов-повстанцев и исламских радикалов, уже третий день лишен доступа к питьевой воде и электричеству. Как сообщили представители властей африканской республики, город, неоднократно подвергавшийся за последнее время бомбардировкам ВВС Франции, покинули и боевики, и часть мирного населения. По утверждениям очевидцев, исламисты обеспечивали жителей водой и электричеством, поставляя топливо для генераторов. "Однако с их уходом Тимбукту лишился и того, и другого, превратившись в "город-призрак", рассказывают они.

Ранее "Главред" сообщал, что министры иностранных дел ЕС одобрили отправку военного контингента в Мали для подготовки местных вооруженных сил. Члены миссии не будут принимать участия в военных действиях. Европейская миссия в Мали рассчитана на 15 месяцев. Общая численность всего контингента составит 450 человек, а бюджет операции – 12 миллионов 300 тысяч евро.

Фото: EPA/UPG

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