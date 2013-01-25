КНДР в очередной раз пригрозила Южной Корее жесткими мерами

{1-}КНДР угрожает Южной Корее реальными мерами на случай, если она присоединится к санкциям Совбеза ООН в соответствии с принятой 22 января резолюцией.

Об этом говорится в заявлении Комитета КНДР по мирному объединению родины, распространенному по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи, сообщает "Интерфакс".

"Если марионеточный режим южнокорейских предателей будет напрямую участвовать в так называемых "санкциях" ООН, то в отношении него будут предприняты жесткие физические контрмеры", - говорится в заявлении.

Ранее "Главред" сообщал, что это уже не первый выпад КНДР в сторону Южной Кореи. В августе 2012-го лидер северокорейцев Ким Чен Ын заявил, что действия США и Южной Кореи, особенно военные маневры "заслуживают самого серьезного осуждения", и подчеркнул, что "изучил и одобрил соответствующий оперативный план", солдаты и офицеры ждут окончательного приказа, чтобы "вступить в смертельную битву с США и силами южнокорейского режима".

фото: pyeonghwatravel.com

Новости по теме:

КНДР пригрозила утопить Сеул в "море огня" в ответ на военные маневры соседей

КНДР пригрозила войной США и Южной Корее

КНДР пригрозила смести с южнокорейской земли группу предателей (ФОТО)

КНДР пригрозила увеличением ядерного арсенала в ответ на учения юга