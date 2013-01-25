Названа возможная причина катастрофы Ту-204: сработала "защита от дурака"

24 января Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточные результаты расследования обстоятельств крушения Ту-204 во Внуково.

В отчете, размещенном на сайте МАК, эксперты не приводят никаких предварительных выводов, отражая лишь факты, которые удалось выяснить о тех событиях. В частности, указано, что экипажу не удалось остановить машину на взлетно-посадочной полосе по причине невключения реверса.

Невключение реверса при посадке Ту-204, по имеющимся на данный момент сведениям, не было технической неисправностью. Из отчета МАК следует, что самолет на ВПП "прыгал" с одного шасси на другое, и в момент нажатия рычага управления реверсом одновременного касания обеих стоек шасси с землей не происходило. И потому сработала "защита от дурака" – особенность Ту-204, чья система не позволяет включить реверс до обжатия обеих стоек шасси. Иными словами, защита нужна для того, чтобы реверс не включился в воздухе.

Такая ситуация, как следует из предварительного отчета, и сложилась в момент посадки Ту-204. Экипаж дважды включал и выключал реверс, но из-за отсутствия обжатия обеих стоек шасси система воспринимала самолет как летящий, хоть он и находился фактически на ВПП.

"После выключения двигателей, за счет торможения при движении по снежному покрову за пределами ВПП и наезду на неровности, произошло одновременное обжатие левой и правой основных опор шасси. Обжатие основных опор шасси привело к автоматическому выпуску воздушных тормозов и интерцепторов, а также к перекладке створок реверсивных устройств двигателей" – то есть реверс все же включился, но лишь когда шасси уже прочно встали на землю, за пределами ВПП.

Как ранее писал Главред, 29 декабря самолет Ту-204 компании Red Wings совершил жесткую посадку во "Внуково". Лайнер выкатился за пределы посадочной полосы, развалился на части и загорелся. Одна из этих частей оказалась на проезжей части Киевского шоссе, перекрыв движение. На борту было восемь человек. В результате катастрофы погибли 5 человек.

фото: EPA / UPG

Новости по теме:

СМИ назвали вероятную причину авиакатастрофы во "Внуково"

Эксперты отвергли одну из версий крушения Ту-204 во Внуково

В Москве умерла бортпроводница разбившегося Ту-204