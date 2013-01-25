Очередное масштабное ДТП в Боливии: 17 погибших, 34 раненых

В четверг, 24 января, в южноамериканской республике Боливии 17 человек погибли и 34 получили ранения в результате масштабного ДТП с участием двух пассажирских автобусов.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает ИТАР-ТАСС.

Авария произошла в окрестностях населенного пункта Таперас, в 310 км от города Санта-Крус в восточной части страны. По предварительной информации, ДТП произошло по вине водителей автобусов, превысивших допустимую скорость движения.

Сообщается, что только за эту неделю в Боливии случились три аварии с участием пассажирских автобусов, которые в общей сложности унесли жизни 56 человек.

Ранее "Главред" сообщал, что 21 января в Боливии упал в реку автобус, 18 человек погибли, 24 получили ранения. Инцидент произошел в горной местности на шоссе в 50 км от административной столицы Боливии – Ла-Паса. По неустановленным причинам автобус упал с высоты 300 метров в реку.

фото: EPA/UPG

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