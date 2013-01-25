В Египте отмечают годовщину революции – в центр Каира подтянули танки

В Египте готовятся отметить вторую годовщину начала революционного восстания 2011 года, завершившегося отставкой президента Хосни Мубарака. Планируется, что пройдут массовые акции протеста и демонстрации.

При этом в четверг, 24 января, в Каире был введен режим чрезвычайной ситуации, а на центральных улицах города появились танки, сообщает ИТАР-ТАСС.

Значительно усилены меры безопасности во всех терминалах международного каирского аэропорта, под охрану взяты здания парламента, правительства и МВД в центре города, а также представительства ассоциации "Братья-мусульмане".

Центр Каира в районе ставшей тогда знаменитой на весь мир площади Тахрир напоминает армейские казармы - она обнесена заграждениями, все проезды перекрыты колючей проволокой, к прилегающим улицам стянута бронетехника.

На самом Тахрире с вечера значительно возросло количество палаток - оно уже приближается к сотне. Нынешние акции протеста пройдут под лозунгом "Возвращение революции". Требования оппозиции - самые разные: от наказания виновных в гибели демонстрантов в январе - феврале 2011 года и отставки правительства Хишама Кандиля до ухода нынешнего режима исламистов и проведения досрочных президентских выборов.

Еще накануне в Каире произошли ожесточенные столкновения между силами правопорядка и радикально настроенными футбольными фанатами. На улице Каср-эль-Айни, где расположены парламентский и правительственный комплексы, спортивные болельщики забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью, те в ответ применили слезоточивый газ. Пострадали пять человек. Беспорядки вспыхнули после того, как молодые люди попытались разрушить бетонную стену, блокирующую проход к улице Мухаммеда Махмуда, неоднократно становившуюся местом вооруженного противостояния между протестующими и полицией.

Ранее "Главред" сообщал, что египетские военные заявили, что армия не позволит беспорядкам и агрессии распространиться по территории страны.

Фото: EPA/UPG

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