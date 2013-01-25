В Москве под крики "Мочи пи***асов!" ОМОН разогнал геев и лесбиянок

Большая часть — это ЛГБТ-активисты, сообщает gazeta.ru.
Людей задерживают в "жесткой форме". Задержания проходят под крики православных активистов: "Слава русскому ОМОНу!" и "Работай ОМОН — мочи пи***асов!"
По словам журналистов, здания присутствовали десятки ЛГБТ и православных активистов.
Православные принесли с собой яйца, которыми кидали в представителей ЛГБТ-движения. Полиция изъяла часть яиц, но не все. Кроме того, православные активисты принесли с собой бутылку с голубой краской и поливали представителей ЛГБТ-движения.
Также сообщает о том, что на месте стычек ощущается удушливый запах, многие из людей кашляют, предположительно, кто-то распылил перцовый баллончик.
Стычки проходили под крики со стороны православных активистов "Москва — не содом!", в ответ представители ЛГБТ-движения скандировали "Фашизм не пройдет!"
Ранее "Главред" сообщал, что в Краснодаре суд признал гей-движение "Прайд-хаус в Сочи" экстремистским, а Костромская облдума приравняла пропаганду гомосексуализма к пропаганде религиозных сект.
фото: publicpost.ru
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