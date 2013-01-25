В центре Москвы снова горел небоскреб

25 января 2013, 12:18

  • В центре Москвы снова горел небоскреб
  • В центре Москвы снова горел небоскреб
  • В центре Москвы снова горел небоскреб

Утром, 25 января, в одном из строящихся небоскребов комплекса "Москва-сити" произошел пожар. Возгорание началось в башне комплекса "Око", по предварительным данным, во время проведения строительных работ. Известно об одном пострадавшем.

 Изначально представители инвестора Capital Group сообщили, что площадь пожара не превысила пяти квадратных метров, он был устранен собственными силами. Однако эта информация не подтвердилась, вскоре стало ясно, что без помощи пожарных строителям не обойтись, сообщает РИА Новости.

На место происшествия были направлены 20 пожарно-спасательных подразделений, была проведена эвакуация - из башни вывели 220 человек, сообщает "Интерфакс".

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По предварительным данным, возгорание произошло на 24 этаже небоскреба, после чего пламя стало распространяться выше. "Загорелись баннеры и обшивка", - отметили в МЧС. В этой связи пожарные были вынуждены сорвать баннер, висевший на фасаде здания.

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К 10:40 по киевскому времени спасателям удалось полностью потушить пожар.

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В Capital Group позже подтвердили, что ситуация оказалась более серьезной, чем надеялись ранее. И пояснили причины ЧП: огонь разгорелся из-за тепловой пушки. В МЧС добавили, что первым загорелся строительный утеплитель. А столичные власти указали на огрехи строителей.

 "Загорелся утеплитель, пламя перекинулось на 24 этаж. Дальше загорелся тепляк", - заявил заммэра Петр Бирюков. По его словам, причиной пожара стало нарушение складирования. Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал от Мосгосстройнадзора усилить контроль над проведением строительных работ в столице: "Особенно это касается высотных зданий".

 Ранее источники в Capital Group сообщали, что в результате ЧП пострадал один человек, это рабочий. Однако в МЧС в итоге опровергли эти данные: "Жертв и пострадавших нет".

Высота многофункционального комплекса "Око" - 85 этажей. На них разместятся жилые апартаменты, офисные помещения, фитнес и SPA, открытые теннисные корты, кинозал и конференц-центр, рестораны и бары. В комплексе в 2015 году также должен открыться отель Delano Moscow на 160 номеров. "Око" станет уже вторым проектом компании Capital Group в ММДЦ "Москва-сити". Ранее девелопер возвел в деловом центре многофункциональный комплекс "Город столиц" площадью 289 тысяч квадратных метров.

 

"У нас есть царь-пушка, царь-колокол, а теперь еще и царь-свечка", - пишет один из блоггеров. Заметим, однако, что "царь-свечка" у нас есть уже давно - 2 апреля 2012 года произошел пожар в башне "Восток" строящегося небоскреба "Федерация". Тогда возгорание, обнаруженное на уровне 67 этажа, пожарные тушили несколько часов с применением вертолетов. Обошлось без пострадавших.

Напомним,  2 апреля на строящемся небоскребе делового центра "Москва-сити" уже был пожар. Огнем была объята верхушка здания, рыжее зарево видно за несколько километров.

Пожару в высотке сначала был присвоен второй уровень сложности по пятибалльной шкале, однако позже сложность была повышена до четвертой.

 На место происшествия вызывались дополнительные силы, в основном, высотные подъемники.

Фото; Кирилл Вселенский kirbase.livejournal.com; видео: youtube.com

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