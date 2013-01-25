В России место на кладбище можно будет забронировать через Интернет

{1-} Вскоре в Москве появятся новые кладбища, места на которых можно будет забронировать через Интернет.

Об этом заместитель руководителя департамента торговли и услуг Москвы Андрей Марсий рассказал "Российской газете".

Марсий согласился с тем, что городу катастрофически не хватает современной инфраструктуры этой отрасли. Например, в Москве нет ни одного салона ритуальных услуг – есть только мастерские при кладбищах, где делают надписи на гранитных надгробиях, да 4 комплекса с залами для прощаний — на Николо-Архангельском, Троекуровском, Хованском и Митинском кладбищах.

Конечно, для 12-миллионнного города этого мало, признает чиновник "Да и они все построены еще в советские времена на средства бюджета. Сейчас ритуальная отрасль в основном коммерческая. Наша задача — департамента, регулирующего похоронное дело в Москве от лица государства, взаимодействуя с федеральными органами, создать условия, при которых в него начнут вкладывать деньги инвесторы, частные предприниматели", — сказал чиновник.

Он также рассказал об опыте Сингапура, где достаточно зайти на сайт администрации города, найти соответствующий раздел и зарезервировать место на удобном кладбище. В течение этого года такая услуга появится и в Москве, пообещал чиновник.

Правда, с оговоркой: это будет возможно сделать только на вновь открываемых кладбищах, а воспользоваться услугой сможет лишь тот, кто займется организацией похорон.

Сейчас, по его словам, в столице достаточно большой запас земли для организации новых кладбищ — около 180 гектаров. "Расширятся, прежде всего, Троекуровское и Востряковское кладбища, на их проектирование уже конкурс объявлен департаментом строительства. В ближайшие годы увеличатся также Домодедовское и Перепечинское кладбища", — сообщил замруководителя департамента торговли и услуг Москвы.

фото: видео: youtube.com

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