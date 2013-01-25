Гражданская жена требует у Березовского 200 миллионов

25 января 2013, 12:44

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Борис Березовский снова выступает фигурантом дела в Высоком суде Лондона. На этот раз он является ответчиком по иску на 200 миллионов фунтов со стороны его гражданской жены Елены Горбуновой.

Гражданская жена в английском праве мало чем отличается от официальной – по крайней мере, когда речь идет о дележе имущества. Претензии Горбуновой немалые, и есть вероятность того, что Березовскому грозят новые расходы, сообщает ВВС.

Отношения Елены Горбуновой с Борисом Березовским начались в 1990-х годах, когда дела у ныне опального олигарха еще шли замечательно, и этот союз имел все признаки брака.

У пары есть двое общих детей, дочь Арина и сын Глеб. Когда Березовский переехал в Англию в 2001 году, Горбунова приехала с ним, и британская пресса нередко называла ее его женой. Что юридически было неверно, потому что Березовский очень долго не разводился с тогдашней официальной женой Галиной.

Когда наконец зашла речь о разводе Березовского с Галиной, пиар-агент олигарха лорд Белл убеждал журналистов, что Елена Горбунова сразу по окончании этого процесса обретет статус законной супруги, хотя в то время Березовского видели в Лондоне и в компании другой женщины, молодой и видной блондинки Анники Анквериной, которая, по словам того же Белла, была "просто другом".

Елена оставалась его спутницей и поддерживала Березовского до самого конца его разбирательства с Абрамовичем в августе 2012 года. Судья Глостер во время того процесса даже отмечала, что она ему "яростно предана".

Однако в нынешнем судебном решении упоминается, что отношения Березовского и Горбуновой стали ухудшаться еще в декабре 2011 года. Горбунова утверждает, что Березовский тогда СМСкой пообещал ей в случае расставания поделить все "поровну", а в марте 2012 года – подписал документ, передающий ей треть всех поступлений от различных исков, в том числе от тяжбы с семьей Патаркацишвили.

Напомним, бракоразводный процесс олигарха стал одним из самых дорогих в английской судебной истории. Судя по всему, теперь Елена Горбунова пытается нанести ему новый удар.

Обе стороны этого разбирательства от комментариев отказались.

Как ранее писал Главред, минувшие два года стали для Березовского крайне затратными – сначала дорогостоящий развод с Галиной, потом проигрыш дела Роману Абрамовичу. Точно не известно, какую часть своих активов Березовский потратил на эти разбирательства, но – по некоторым оценкам – речь может идти о сотнях миллионов фунтов.

 

фото: EPA / UPG

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